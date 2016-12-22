Şike savcısının kardeşine şok

KAÇAKÇILIK Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda yaptığı çalışmalarda, şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi eski İstanbulSosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Berk'in FETÖ/PDY'nin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki örgüt üyesi polislerin imamı olduğu yönünde bilgiye ulaştı.

Kaçakçılık ekipleri, geçtiğimiz ayın sonunda Ramazan Berk'i İstanbul'da takiple gözaltına aldı. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler de Ramazan Berk'in polislerin imamı olduğu yönünde etkin pişmanlıktan faydalanarak ifadeler verdi.

Kaçakçılık Şube'de sorgulanan Ramazan Berk, akşam saatlerinde İstanbul CumhuriyetSavcılığı'na sevk edildi. Sacılığın mahkemeye çıkardığı Ramazan Berk tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Berk ile birlikte polislerin imamı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 örgüt üyesinin de tutuklandığı bildirildi. Ramazan Berk'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevinden açığa alındığı belirtildi.

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