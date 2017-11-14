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Siirt'ten petrol fışkırıyor! 6 kuyu daha bulundu

Siirt Eruh'ta 2014'te Doğu Sadak-1 Petrol Arama Sahasında yapılan sondaj çalışmalarında Türkiye'nin en kaliteli petrolü bulunmuştu. Arama faaliyetlerini yoğunlaştıran özel bir firma 6 petrol kuyusuna ulaştı

Siirt'ten petrol fışkırıyor! 6 kuyu daha bulundu

Siirt Eruh'ta 2014'te Doğu Sadak-1 Petrol Arama Sahasında yapılan sondaj çalışmalarında Türkiye'nin en kaliteli petrolü bulunmuştu. Arama faaliyetlerini yoğunlaştıran özel bir firma 6 petrol kuyusuna ulaştı

14 Kasım 2017 Salı 11:43
Siirt'ten petrol fışkırıyor! 6 kuyu daha bulundu
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SİİRT'İN Eruh ilçesinde 2014 yılında Doğu Sadak-1 Petrol Arama Sahasında yapılan sondaj çalışmalarında  Türkiye'nin en kaliteli petrolü bulunmuştu. Arama faaliyetlerini yoğunlaştıran özel firma 2 bin 400 metrede 6 petrol kuyusuna ulaştı. Vali Ali  Fuat Atik,  Eruh İlçe Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İl  Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ile birlikte Eruh-Bayıryüzü köyünde Doğu Sadak-1 Petrolarama kuyularında incelemelerde bulundu. Vali Atik çalışmaları yürüten ilgili firmanın yetkililerden petrol sahasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BÜYÜK EKONOMİK GETİRİ SAĞLAYACAK

Petrol sahasındaki kuyuları ve üretim sahasını gezerek inceleyen Vali Atik,  Eruh'un terörle değil, güzel hizmetlerle, yatırımlarla anılmasını istediklerini belirterek,  Türkiye'nin en kaliteli petrolünün  Eruh ilçesinde üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını ve kaderini değiştirerek, büyük bir ekonomik getiri sağlayacağını ifade etti.

Doğu Sadak-1 Petrol Arama Sahasında petrol kuyularının sayısının 6'ya çıktığını kaydeden Vali Atik, 2 bin 400 metre derinlikten günde yaklaşık bin varil ham petrolün çıkarıldığını, çıkarılan ham petrolün, tankerlerle  Batman TPAO'ya taşındığını ve burada işlendiğini söyledi.

"BAŞKA KUYULAR DA AÇILACAK"

Çalışmaları yürütün firma yetkilisi Cem Sayer ise "İlk kuyumuzu 2014 yılı başında keşfetmiştik, şu anda 6. kuyunun sondajına başlayacağız. 15 güne kadar, günlük üretimimiz, 4 üretim kuyusundan ortalama bin varil civarındadır. Net petrol olarak, 43,5 gravite  Türkiye'nin en kaliteli petrolü burada çıkıyor. Çok daha fazla keşifler yapmayı planlıyoruz, daha fazla kuyular açmayı planlıyoruz bu bölgede sayın valimizin bölge halkının  Ankara'da petrol işleri genel müdürlüğünün himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Bizleri teşvik edip böyle bir projeyi gerçekleştirmek için cesaretlendirdiğinden dolayı bakanlığımıza, ilgili tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fuat AtikSiirtTürkiyeEruhEKONOMİ
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