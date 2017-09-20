Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

ESSELAME Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 26 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün de 2 bin kişinin daha giriş yapmasının beklendiğini bildirdi.

Suriyeli Zekeriya el-Samo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin verdiği izin sayesinde üç yılın ardından ülkesine gidebildiğini dile getirdi.

"Okulumu bitirince ülkeme gidip orada hizmet vereceğim"

Samo, iç savaştan önce Halep kentine bağlı Bab ilçesinde yaşadığını ancak bölgeyi terör örgütü DEAŞ'ın işgal etmesi sonucu ailesiyle Türkiye'ye sığındığını anlatarak, "Gaziantep Üniversitesinde elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Türkiye'ye okulumu bitirmek için döndüm. Okulumu bitirince ülkeme gidip orada hizmet vereceğim." diye konuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusunca Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüşler de devam ediyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 100 kişilik grup, işlemlerinin ardından Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde hazır bekletilen minibüslerle ülkelerine gönderildi.