Sığınma evinden mezara

KASTAMONU'DA oturan Naime K., iddiaya göre bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurdu. Bu talep üzerine 6 ay önce sığınma evine yerleştirilen Naime K., dün annesi, kardeşi ve 15 yaşındaki oğlu ile görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geldi. Naime K., ailesiyle hasret giderdikten sonra yanında sığınma evi görevlisi Dürdane ile birlikte müdürlükten çıktı. Genç kadına, kuruma ait servise bindiği sırada arkasından gelen eşi Engin K. tabancayla ateş etti. Naime K., minibüsün içinde kapıya doğru kanlar içinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, müdürlükten çıkan Naime K.’nın kardeşi Emin K. da arkasından ateş etti. Kurşun Engin K.’nın aracına isabet etti. Sırtına 2 kurşun isabet eden Naime K. ile bacağından yaralanan Dürdane Ç., Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Naime K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.