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Sığınma evinden mezara

Şiddet gördüğü için sığınma evinde yaşayan Naime K. ailesiyle özlem giderdiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde eşi tarafından öldürüldü

Sığınma evinden mezara

Şiddet gördüğü için sığınma evinde yaşayan Naime K. ailesiyle özlem giderdiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde eşi tarafından öldürüldü

04 Ekim 2017 Çarşamba 09:31
Sığınma evinden mezara
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KASTAMONU'DA oturan Naime K., iddiaya göre bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurdu. Bu talep üzerine 6 ay önce sığınma evine yerleştirilen Naime K., dün annesi, kardeşi ve 15 yaşındaki oğlu ile görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geldi. Naime K., ailesiyle hasret giderdikten sonra yanında sığınma evi görevlisi Dürdane ile birlikte müdürlükten çıktı. Genç kadına, kuruma ait servise bindiği sırada arkasından gelen eşi Engin K. tabancayla ateş etti. Naime K., minibüsün içinde kapıya doğru kanlar içinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, müdürlükten çıkan Naime K.’nın kardeşi Emin K. da arkasından ateş etti. Kurşun Engin K.’nın aracına isabet etti. Sırtına 2 kurşun isabet eden Naime K. ile bacağından yaralanan Dürdane Ç., Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Naime K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
ŞiddetSığınma EviAile Ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
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