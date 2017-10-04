Sığınma evinden mezara

KASTAMONU'DA oturan Naime K., iddiaya göre bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurdu. Bu talep üzerine 6 ay önce sığınma evine yerleştirilen Naime K., dün annesi, kardeşi ve 15 yaşındaki oğlu ile görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geldi. Naime K., ailesiyle hasret giderdikten sonra yanında sığınma evi görevlisi Dürdane ile birlikte müdürlükten çıktı. Genç kadına, kuruma ait servise bindiği sırada arkasından gelen eşi Engin K. tabancayla ateş etti. Naime K., minibüsün içinde kapıya doğru kanlar içinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, müdürlükten çıkan Naime K.’nın kardeşi Emin K. da arkasından ateş etti. Kurşun Engin K.’nın aracına isabet etti. Sırtına 2 kurşun isabet eden Naime K. ile bacağından yaralanan Dürdane Ç., Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Naime K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.