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Şifreyi bilen uyuşturucuyu almış!

Adana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli yapılan ve 189 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 150 kişi tutuklandı. Zanlıların evlerine uyuşturucu almaya gelen şahsılar Eroine 'peynir', kokaine 'taş' esrara 'cigara' dediği zaman satış yaptıkları aksi taktirde satış yapmadıkları ortaya çıktı

Şifreyi bilen uyuşturucuyu almış!

Adana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli yapılan ve 189 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 150 kişi tutuklandı. Zanlıların evlerine uyuşturucu almaya gelen şahsılar Eroine 'peynir', kokaine 'taş' esrara 'cigara' dediği zaman satış yaptıkları aksi taktirde satış yapmadıkları ortaya çıktı

22 Ekim 2017 Pazar 10:33
Şifreyi bilen uyuşturucuyu almış!
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ADANA'DA merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli yapılan ve 189 kişinin gözaltına alındığı "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" isminin verildiği ve 150 kişi tutuklandığı operasyondaki torbacıların uyuşturuculara şifre isim verdikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının organizesinde Adana merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da 211 adreste "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının varlığını tespit etti. Polis, 5 ilde zanlıları teknik ve fiziki olarak yaklaşık 3 ay takip ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ tarafından şehit edilen polis kardeşler "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" isminin verildiği operasyon, şafak vakti 5 ilde 211 adreste eş zamanlı 27 Eylül günü yapıldı. Operasyonda 189 kişi gözaltına alındı. 2 bin 500 polisin katıldığı dev operasyonda gözaltına alınanlar 3 gün içinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2'si kadın 45'i çocuk 189 zanlıdan aralarında kadınların da bulunduğu 150 kişi tutuklandı. 39 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ŞİFREYİ BİLEN UYŞTURUCUYU ALDI 

Torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının şifreli konuştuğunu ve şifreyi bilmeyen alıcıya mal satmadağı ortaya çıktı. Zanlıların her uyuşturucuya bir isim bulduğu da belirlendi. Zanlıların eroine 'peynir', esrara 'cigara', kokaine 'taş', metamfetamine 'buz' dedikleri öğrenildi. Uyuşturucuyu almaya gelen şahısların polisin baskısından dolayı sokakta alamadığı direkt torbacının kapısını çaldığı ancak torbacının da gelen şahsın direkt 'eroin ya da esrar var mı' diye sorduğunda uyuşturucu vermediğini hatta gelen şahsı "burada uyuşturucu satılmaz kardeşim git işine" diyerek gönderdiği belirlendi. Gelen müşterinin şifreyi söylemesi halinde ise istediği kadar uyuşturucu satın aldığı ortaya çıktı.
 

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AdanaUyuşturucuşifreEroin
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