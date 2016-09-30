Sıcaklıklar artıyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hafta sonu ve haftanın ilk günlerinde yurt genelinde yağış beklenmediği belirtildi.

SICAKLIK ÜLKE GENELİNDE ARTMAYA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında yurt genelinde halen mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün iç ve batı kesimlerden başlayarak artacağı ve hafta sonuyla gelecek haftanın ilk günlerinde de ülke genelinde artmaya devam edeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Bugün ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Trabzon ve Rizeile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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