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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
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Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
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SGK'ya FETÖ operasyonu! Eski 17 çalışan için gözaltı kararı var

SGK'ya yönelik başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 17 çalışan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

SGK'ya FETÖ operasyonu! Eski 17 çalışan için gözaltı kararı var

SGK'ya yönelik başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 17 çalışan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:28
SGK'ya FETÖ operasyonu! Eski 17 çalışan için gözaltı kararı var
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumunun 17 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı alındı.

17 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen  SGK eski çalışanı 17 kişi hakkında gözaltı işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Operasyonu
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