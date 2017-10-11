SGK'ya FETÖ operasyonu! Eski 17 çalışan için gözaltı kararı var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumunun 17 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı alındı.
17 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen SGK eski çalışanı 17 kişi hakkında gözaltı işlemleri sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.