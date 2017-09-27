Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Şeytan sıcakları günlük hayatın parçası olacak

Şiddetli hava olayları ile küresel ısınma arasındaki doğrudan bağlantıları inceliyen araştırma kuruluşu World Weather Attribution (WWA), ‘şeytan sıcakları' olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının bir asır öncesine göre 4 kat fazla görüldüğünü aktardı

Şeytan sıcakları günlük hayatın parçası olacak

Şiddetli hava olayları ile küresel ısınma arasındaki doğrudan bağlantıları inceliyen araştırma kuruluşu World Weather Attribution (WWA), ‘şeytan sıcakları' olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının bir asır öncesine göre 4 kat fazla görüldüğünü aktardı

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:41
Şeytan sıcakları günlük hayatın parçası olacak
banner404

ŞİDDETLİ hava olayları ile küresel ısınma arasındaki doğrudan bağlantıları inceliyen araştırma kuruluşu World Weather Attribution (WWA), ‘şeytan sıcakları' olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının bir asır öncesine göre 4 kat fazla görüldüğünü aktardı. 
Reuters'a konuşan Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü araştırmacılarından Geert Jan van Oldenborgh, "1900'lü yılların başında deneyimlediğimiz yazın aynısını çok nadiren yaşayabiliyoruz" diyerek anormal hava sıcaklıklarına dikkat çekti. Oldenborgh, "Bu yaz gördüğümüz yüksek sıcaklıkları Avrupa'nın güneyi boyunca 10'da 1 ihtimalle her yaz göreceğiz" dedi. 
Bilim insanları, günümüzde mevsim normallerinin üzerinde bir değer olarak kabul edilen hava sıcaklığının, sera gazlarının atmosfere salınımının devam etmesi halinde, 2050 itibariyle ‘normal' kabul edileceğini belirtiyor. Son 3 yıldır üst üste ocak ayı sıcaklık rekoru kırılırken, 1950'den bu yana dünya genelinde hava sıcaklıklarının 1-2 derece arttığı bildiriliyor. 
AVRUPA'DA CAN KAYBI ARTIYOR 
2003 yılında etkili olan anormal hava sıcakları nedeniyle Avrupa'da 35 bin, 2010 yılındakinde ise Rusya'da onbinlerce kişi hayatını kaybetmişti. Şeytan sıcaklarının etkili olduğu günlerde, İtalya'da acil servis kayıtlarının yüzde 15 arttığı bildirilmişti. Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Güney Asya ve Körfez ülkerinde ise tehdit daha ciddi bir hal alıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Şiddetli Hava OlaylarıŞeytan SıcaklarıWWAHollanda Kraliyet Meteoroloji EnstitüsüWorld Weather Attribution
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
Güvenlik zirvesi başladı
Güvenlik zirvesi başladı
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim