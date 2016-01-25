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Seyir halindeki otomobili taradılar

Şanlıurfa'da, seyir halindeki otomobildekilere, kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan otomobilde bulunan Mehmet ve Ali Kayaş isimli kardeşler öldü, Osman Demir ise ağır yaralandı

Seyir halindeki otomobili taradılar

Şanlıurfa'da, seyir halindeki otomobildekilere, kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan otomobilde bulunan Mehmet ve Ali Kayaş isimli kardeşler öldü, Osman Demir ise ağır yaralandı

25 Ocak 2016 Pazartesi 20:26
Seyir halindeki otomobili taradılar
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OLAY, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Düzenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında çalışır vaziyette duran 63 K 9626 plakalı otomobilin yanından geçenler, otomobil içerisinde 3 kişinin kanlar içinde olduğunu görmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilin ön koltuğunda 35 yaşındaki Mehmet Kayaş ile ağabeyi 39 yaşındaki Ali Kayaş'ın baş ve vücutlarına isabet eden çok sayıdaki mermiyle öldüğünü saptadı.

Aynı otomobilin arka koltuğunda oturan 37 yaşındaki Osman Demir'in ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olayı gerçekleştirenler kaçarken, kurşun yağdırılan otomobildeki yaralı Osman Demir, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Kayaş kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırı sonrası otomobil inceleyen jandarma ekipleri, faillerinin yakalanması için soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 20:28
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaMardinDüzenli Mahallesi
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