Seyir halinde olan otomobil alev aldı

EDİNİLEN bilgilere göre, Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Doğubayazıt'a gitmekte olan S.H yönetimindeki 06 FK 7897 plakalı otomobilde ilçeye 10 kilometre kala nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü S.H aracını yol kenarında durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.
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