Sevgilisinin eski kocasıyla barıştığını duyunca dehşet saçtı

ANKARA'DA eşinden boşandıktan sonra ilişki yaşamaya başladığı M.K.’nın eski eşiyle barıştığını öğrenen B.D., sevgilisinin eski kocası K.K.’yı evinin önünde av tüfeğiyle öldürdü.

Sevgilisinin barışma telifini reddederek, “Eşimle barıştım, yeniden evleneceğiz” sözleri karşısında çılgına dönen zanlının M.K.’ya, “Madem öyle, gör bakalım neler oluyor” dediği, kısa süre sonrada cinayeti işlediği belirtildi. Zanlının Cinayet Büro’su ekiplerince yapılan takibin ardından Kayseri il girişinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olay geçtiğimiz hafta çarşamba günü Ankara Mamak’ta saat 13.15 sıralarında meydana geldi. M.K. eşi K.K.’dan ayrıldıktan bir süre sonra B.D. ile sevgili oldu. Ancak ikili ilişkilerinin son zamanlarında aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı sıkça tartışmaya başladı. İlişkiyi bitirme kararı alan çiftten B.D., M.K.’ya barışma teklifinde bulunurken, M.K., B.D.’ye, “Eski eşimle barıştım, bu yüzden tekrar ilişkimiz söz konusu olamaz. Biz yeniden evlenmeye karar verdik” yanıtını verdi. Bunun üzerine çılgına dönen zanlı ayrıldığı sevgilisine, “Madem öyle, gör bakalım neler oluyor şimdi” diyerek aralarındaki konuşmayı noktaladı.