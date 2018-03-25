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Sevgilisini Facebook'tan etiketleyen öğrencinin boğazını kesti!

Adana'da 17 yaşındaki genç, Facebook'tan sevgilisini etiketlediği için 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisini, okul sokağında boğazını keserek öldürdü

Sevgilisini Facebook'tan etiketleyen öğrencinin boğazını kesti!

Adana'da 17 yaşındaki genç, Facebook'tan sevgilisini etiketlediği için 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisini, okul sokağında boğazını keserek öldürdü

25 Mart 2018 Pazar 11:50
Sevgilisini Facebook'tan etiketleyen öğrencinin boğazını kesti!
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ADANA'DA 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisini okul sokağında boğazını keserek öldüren 17 yaşındaki zanlının cinayeti, Facebook'tan sevgilisini etiketlediği için işlediği ortaya çıktı.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Tamer Salman, disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) tarafından okul önünde boğazı kesildi. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, zanlı da polis tarafından kısa sürede yakalandı.
FACEBOOK'TAN SEVGİLİSİNİ ETİKETLEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Önce Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı yaşı küçük olduğu için daha sonra çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan Ö.T.'nin, Tamer Salman'ın sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını etiketlediğini gördüğünü bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Tamer, o kızı ben de seviyorum etiketlerim sana ne" dediğini bu nedenle de bıçağı rastgele salladığını daha sonra da kaçtığını söylediği öğrenildi.
17 YAŞINDAKİ ZANLI, TUTUKLANDI
Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. Hayatını kaybeden Tamer Salman'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Salman, Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaFacebookTamer Salman
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