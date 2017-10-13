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13 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
13 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Sevgililer macera olsun diye hırsızlık yaptı

Adana'da bir marketten 183 liralık ürün ve bir elektronik mağazasından oyun CD'si çalan sevgililer, polis tarafından yakalandı. Macera olsun diye adrenalin yaşamak için hırsızlık yaptıklarını ve çok pişman olduklarını söyleyen sevgililer, market ve elektronik mağazasının zararını karşılayınca serbest bırakıldı

Sevgililer macera olsun diye hırsızlık yaptı

Adana'da bir marketten 183 liralık ürün ve bir elektronik mağazasından oyun CD'si çalan sevgililer, polis tarafından yakalandı. Macera olsun diye adrenalin yaşamak için hırsızlık yaptıklarını ve çok pişman olduklarını söyleyen sevgililer, market ve elektronik mağazasının zararını karşılayınca serbest bırakıldı

13 Ekim 2017 Cuma 11:01
Sevgililer macera olsun diye hırsızlık yaptı
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ADANA'DA bir marketten 183 liralık ürün ve bir elektronik mağazasından oyun CD'si çalan sevgililer, polis tarafından yakalandı. "Macera olsun diye adrenalin yaşamak için hırsızlık yaptık, çok pişmanız" diyen sevgililer market ve mağazanın zararını karşılayınca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay 19 Eylül günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, B.K.(21) ve kız arkadaşı D.M.D.(18) girdikleri marketin raflarından 183 liralık yiyecek ve oyuncak tarzı ürünler çaldı. Sevgililer, çaldıkları ürünleri D.M.D.'nin çantasına koyarak marketten ayrıldı. Akşam sayım yapılan markette hırsızlık olduğu anlaşılınca durum polise bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceleyince birisi kadın 2 kişinin hırsızlık yaptığını tespit etti. Polis, iki zanlıyı ararken sevgililer, olaydan 15 gün sonra Belediye Evleri Mahallesi’nde bulunan elektronik mağazasından ‘CD-oyun reyonun’dan futbol oyunu CD'si çaldı.
YAKALANDILAR

Şüphelileri, market ve elektronik mağazasındaki güvenlik kameralarından tespit eden hırsızlık dedektifleri, sevgilileri yakalayarak gözaltına aldı. D.M.D. ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, "Görüntülerdeki kişi ben ve yanımdaki erkek arkadaşım. Markette gezerken macera olsun diye çeşitli ürünler alarak çantama koyup kasadan para ödemeden çıktık. Amacımız hırsızlık yapmak değildi. Adrenalin amaçlı macera olsun diye yaptık. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Zararı ailesinin karşıladığını belirten B.K. ise, "Görüntülerdeki hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi benim. Yanımdaki kız arkadaşım. Markette gezerken macera olsun diye, market raflarından marka ve miktarlarını hatırlamadığım çeşitli ürünler alarak kız arkadaşımın çantasına koyduk. Amacımız hırsızlık yapmak değildi, adrenalin amaçlı macera olsun diye yaptık, yaptığım hırsızlık olayından pişmanım. Ailemin yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyorum" diye ifade verdi.

Sevgililer, ifadelerinin alınmasının ardından emniyette serbest bırakıldı.

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ÇukurovaAdana
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