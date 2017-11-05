Sevgili gibi gelip motosikleti çalıp gittiler

EDİNİLEN bilgiye göre, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde hırsızlar bir apartmanın önünde kilitli olarak park halinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Hırsızlardan bir tanesi önce motosikletin kilitli olup olmadığını kontrol etmek için binanın önüne geldi. Daha sonra ise diğer hırsızlar vatandaşların dikkatini çekmemek için ‘sevgili’ taklidi yaparak arkadaşının yanına geldi. Motosikletin direksiyonun kilitli olduğunu anlayan hırsızlar, bir süre uğraştıktan sonra direksiyon kilidini kırarak olay yerinden uzaklaştı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsızlar ‘sevgili’ taklidi yaparak motosikletin yanına tekrar geldi. Kilidi kırılan motosikleti bulunduğu bölgeden rahat hareketlerle çıkartan hırsızlar, kendi motosikletlerini alıyormuş gibi alarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızların rahat hareketlerle motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce bir kişi motosikletin yanına geliyor diğer hırsızlarda daha sonra gelerek birlikte motosikletin kilidini kırıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olaydan bir süre sonra tekrar gelen hırsızlar rahat hareketlerle motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaşıyorlar.