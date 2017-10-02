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Servis midibüsü ile TIR çarpıştı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Servis sürücüsü ile bir yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı

Servis midibüsü ile TIR çarpıştı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Servis sürücüsü ile bir yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı

02 Ekim 2017 Pazartesi 20:53
Servis midibüsü ile TIR çarpıştı!
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ALINAN bilgiye göre, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi otogar  mevkisindeki kavşakta, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen inşaat demiri yüklü  34 FJ 7025  plakalı tır ile bir fabrikanın işçilerini taşıyan  41 P 0761 plakalı  servis midibüsü çarpıştı.

Servis sürücüsü ile bir yolcunun midibüste sıkıştığı kazada, 21 kişi  yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine Kocaeli Büyükşehir  Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım ekibi ile çok sayıda sağlık ekibi  sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından,  çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçta sıkışan servis sürücüsü ile bir kişi, itfaiye ekiplerinin  yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye  götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebze
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