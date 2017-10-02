Servis midibüsü ile TIR çarpıştı!

ALINAN bilgiye göre, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi otogar mevkisindeki kavşakta, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen inşaat demiri yüklü 34 FJ 7025 plakalı tır ile bir fabrikanın işçilerini taşıyan 41 P 0761 plakalı servis midibüsü çarpıştı.
Servis sürücüsü ile bir yolcunun midibüste sıkıştığı kazada, 21 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım ekibi ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçta sıkışan servis sürücüsü ile bir kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.
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