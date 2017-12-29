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Servet değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi yakınlarında, 801 bin 750 TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Servet değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi yakınlarında, 801 bin 750 TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

29 Aralık 2017 Cuma 17:36
Servet değerinde kaçak telefon ele geçirildi
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KEŞAN İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde, Yunanistan’dan yasa dışı yollarla kaçak cep telefonu getirildiği ve piyasaya sürülmek üzere İpsala güzergahından İstanbul yönüne götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakaları belirlenen öncü araç ve telefonların taşındığı minibüsü Keşan-İpsala yolu üzerinde takibe aldı.

Yapılan takip sonucu İpsala-Keşan yolu 2'nci kilometresindeki yol kontrolünde eskortluk yapan B.İ. yönetimindeki araç durdurulurken, öncünün 2 kilometre gerisinden gelen F.C. yönetimindeki minibüs kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı.

Minibüste yapılan aramada piyasa değeri toplam 801 bin 750 TL olan 5 bin 346 adet cep telefonu ele geçirildi. Sürücüler F.C. ve B.İ. ile minibüste bulunan K.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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EdirneBeyendik
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