Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sercan Öklük’ü 15 bin kişi uğurladı

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı 25 yaşındaki Sercan Öklük, memleketi Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde 15 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi

Sercan Öklük’ü 15 bin kişi uğurladı

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı 25 yaşındaki Sercan Öklük, memleketi Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde 15 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi

13 Ekim 2016 Perşembe 16:25
Sercan Öklük’ü 15 bin kişi uğurladı
banner404
ŞIRNAK'IN Besta Bölgesi’nde düzenlenen operasyon sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.
Burada Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılanan şehit Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra karayoluyla Ordu’nun Fatsa İlçesi Evkaf Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından da tören için Fatsa Hükümet Konağı önüne getirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, daire müdürleri, yakınları, askeri erkan, protokol üyelerinin de bulunduğu törene gelenlerin sayısı 15 bini buldu.
Törende gözyaşlarını tutamayan şehidin babası Nihat Öklük’ü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz teselli etmeye çalıştı.
Oğlunun tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken anne Bülbül Öklük, "Oğlum canım oğlum. Oğlum sen böyle mi gelecektin oğlum? Biricik kuzum" diyerek ağıt yaktı.
Şehit Sercan Öklük,  cenaze namazı ardından Fatsa Şehitliği’nde toprağa verildi.




 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
PKKOrduFatsaşırnakGiresunJandarmaİrfan BalkanlıoğluSercan Öklük’ü 15 Bin Kişi Uğurladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim