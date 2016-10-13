Sercan Öklük’ü 15 bin kişi uğurladı

ŞIRNAK'IN Besta Bölgesi’nde düzenlenen operasyon sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Burada Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılanan şehit Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra karayoluyla Ordu’nun Fatsa İlçesi Evkaf Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından da tören için Fatsa Hükümet Konağı önüne getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, daire müdürleri, yakınları, askeri erkan, protokol üyelerinin de bulunduğu törene gelenlerin sayısı 15 bini buldu.

Törende gözyaşlarını tutamayan şehidin babası Nihat Öklük’ü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz teselli etmeye çalıştı.

Oğlunun tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken anne Bülbül Öklük, "Oğlum canım oğlum. Oğlum sen böyle mi gelecektin oğlum? Biricik kuzum" diyerek ağıt yaktı.

Şehit Sercan Öklük, cenaze namazı ardından Fatsa Şehitliği’nde toprağa verildi.











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