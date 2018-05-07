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Şenol Güneş patladı! 'Taraftarımız git..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa konuştu. Hakkında çıkan sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Güneş, "Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam" dedi

Şenol Güneş patladı! 'Taraftarımız git..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa konuştu. Hakkında çıkan sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Güneş, "Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam" dedi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:23
Şenol Güneş patladı! 'Taraftarımız git..."
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GÜNEŞ'İN açıkalamaları şöyle:

"Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. 50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız. Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli. "

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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneşşenol Güneş
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