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Şengül Hablemitoğlu 6 saat ifade verdi

2002 tarihinde evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yaklaşık 6 saat ifade verdi

Şengül Hablemitoğlu 6 saat ifade verdi

2002 tarihinde evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yaklaşık 6 saat ifade verdi

29 Eylül 2016 Perşembe 21:22
Şengül Hablemitoğlu 6 saat ifade verdi
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EVİNİN önünde 2002 yılında suikasta uğrayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. İfade sonrası savcıya çok güvendiklerini söyleyen Hablemitoğlu, "Biz 14 yıl sonra bir savcıya karşılaştık" diye konuştu.
Adliyeye avukatı Ersan Barkın'la birlikte gelen Şengül Hablemitoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'e, mağdur-müşteki sıfatıyla yaklaşık 6 saat süren ifade verdi. İfade işleminin ardından konuşan Hablemitoğlu, "Hem ifade hem değerlendirme yaptık. Savcı çok zarif bir insan. Bu işle ilgili olduğunu anladık. 14 yıllık süreçte bir takım şeyler yaşadık. Bize ulaşanlar, bize bir takım şeyler iletenler olmuştur. Onları da ilettik savcı beye" dedi. 
BİZ 14 YIL SONRA BİR SAVCIYLA KARŞILAŞTIK 
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hablemitoğlu, 2015 yılında CNN Türk 'Tarafsız Bölge' programında eşiyle ilgili dosyanın yeniden açılmasını değerlendirirken söylediği "Konuşmak istiyorum ama güvenmem lazım savcıya" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Biz 14 yıl sonra bir savcıyla karşılaştık. 14 yıl sonra birilerinin olayla ciddi bir biçimde ilgilendiğini gördük. Bu süreç içerisinde karşılaştığım bir takım şeyleri de değerlendirdik" diye konuştu.  
FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR 
FETÖ ile ilgili bir bağlantı mı tespit edildi sorusuna Hablemitoğlu, "İfademde gündeme gelmedi ama bu araştırılıyor. Zaten araştırılan bu. Daha önce hiç bir şekilde soruşturma yürütülmemiş. O ortaya çıktı. Bir şekilde sümenaltı edilmiş. Onun ötesinde karartılmış" şeklinde cevap verdi. 
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Son Güncelleme: 29.09.2016 21:25
Anahtar Kelimeler:
Şengül Hablemitoğlu 6 Saat Ifade VerdiNecip HablemitoğluŞengül HablemitoğluAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı
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