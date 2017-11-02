Şemdinli şehitlerinin kanı yerde kalmadı: 17 terörist öldürüldü

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 8 askerin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonda 17 PKK'lı terörist öldürüldü.
ŞEMDİNLİ VE TUNCELİ'DE PKK'LI TERÖRİSTLERE OPERASYON
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Hakkari Şemdinli kırsalında 17 Tunceli Nazimıye Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 22 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlara devam edildiği bildirildi.
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