Şemdinli şehitlerinin kanı yerde kalmadı: 17 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Hakkari Şemdinli kırsalında 17 Tunceli Nazimıye Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 22 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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