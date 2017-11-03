Şemdinli şehidinin ailesiyle ilgili yürekleri parçalayan detay

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er. Tayfun Kavun'un ailesinin yaklaşık bir ay önce Hakkari'ye gidip evlatlarını görebilmek için Başbakan'dan uçak bileti talep ettiği ortaya çıktı.

ACI HABERİ ASKERLİK ŞUBESİNDE ALDI

Sabah saatlerinde bölgede yaşanan çatışma haberlerini öğrenen baba Recep Kavun, Kırşehir Askerlik Şubesi Başkanlığına giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi ve şehadet haberini burada aldı.

BAŞBAKAN'DAN BİLET İSTEMİŞLER

Kuşdilli Mahallesinde oturan Kavun ailesinin üst komşusu Duran Aslan, "Başbakan Binali Yıldırım, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi açılışına geldiğinde aile görüşerek Tayfun Kavun'un yanına gitmek için bilet istedi. Ama Tayfun Kavun bölgede çatışma var diye ailesinin gelmesini istememiş şimdi de nasip olmadı" dedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Aileye oğullarının şehadet haberi, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Askerlik Şube Başkanı Harun Ağaç, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından verildi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, bina girişinde sinir krizleri geçirdi. Şehidin babası Recep Kavun'un inşaat işçisi olduğu, anne Ayşe Kavun'un ise belediyede temizlik biriminde görevli olarak çalıştığı öğrenildi.