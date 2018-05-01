Selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

Şanlıurfa’nın suruç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sel sularının arasına girerek selfie çekip yağışı örüntülemeye çalışan 18 yaşındaki Mustafa Yıldız, akıntının şiddetlenmesiyle mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan genç sele kapılma tehlikesi geçirdi.
Mustafa Yıldız'ı fark eden vatandaşlar, gencin yerinden kıpırdamaması uyarısında bulunarak, kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca kurtarılamayan gence, ip atıldı
İpi beline bağlayan Yıldız, sel sularının arasından geçemeyince yan tarafta bulunan evlerden birinden tahta merdiven getirildi. Merdiveni köprü şeklinde kullanan vatandaşlar, genci sağ salim kurtarmayı başardı.
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