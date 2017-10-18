Selfie çekmek için çıktığı vinçte korkudan bayıldı

YOZGAT Eski Sanayi Sitesi bölgesindeki konut inşaatında çalışan kalıpçı kalfası Bekir Çalışkan, cep telefonuyla selfie çekmek için çıktığı kule vinçte mahsur kaldı. Bekir Çalışkan'dan habersiz olan operatör, vinci hareket ettirdi. Bu sırada paniğe kapılan Çalışkan, 30 metre yükseklikteki korunaklı kabinde önce istifra etti, ardından baygınlık geçirdi. Durumu fark eden operatör, vinci durdurup diğer işçilere haber verdi. Bu sırada kendine gelen Bekir Çalışkan, yaklaşık 1 saat kaldığı vinçten inemedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri çağırıldı. İtfaiye aracının merdivenine çıkan sağlık ekibi sedye ile kule vincin kabinine ulaştı. Cesaretini toplayan Bekir Çalışkan, vinç merdivenlerinden aşağı inebileceğini söyledi. Güçlükle inen Çalışkan, sağlık ekibi tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürüldü.