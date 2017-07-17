Selfie can aldı

Olay yerine gelen Sezgen'in yakınları fenalık geçirdi. Ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ALINAN bilgiye göre, Akçay Nehri üzerindeki köprüde özçekim yapmak isteyen 3 arkadaştan Mustafa Sezgen, dengesini kaybederek suya düştü. Sezgen'i kurtaramayan arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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