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Şehrin göbeğinde lüks cipini yaktı, hızını alamadı...

Şişli'de, seyir halinde olduğu aracı park edip yakan Eyüp Dilme, elindeki bıçakla da etrafındakileri tehdit etti. İtfaiye, ancak polisin gelmesi ile yangına müdahale edebilirken, Dilme bu kez de aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı

Şehrin göbeğinde lüks cipini yaktı, hızını alamadı...

Şişli'de, seyir halinde olduğu aracı park edip yakan Eyüp Dilme, elindeki bıçakla da etrafındakileri tehdit etti. İtfaiye, ancak polisin gelmesi ile yangına müdahale edebilirken, Dilme bu kez de aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı

30 Ekim 2017 Pazartesi 06:43
Şehrin göbeğinde lüks cipini yaktı, hızını alamadı...
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OLAY, gece saat 04:00 sıralarında Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 GE 9712 plakalı lüks cip ile Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Eyüp Dilme (31) bilinmeyen bir nedenle aracı sol tarafa park ederek ateşe verdi. Olayı görenler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre elindeki bıçakla arabanın yanmasını izleyen Eyüp Dilme'ye yaklaşmaya korktukları için yanan jeepe müdahale edemedi. Polisin olay yerine gelmesiyle itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Elindeki bıçakla polise de saldırmaya çalışan Dilme, bu kez de sönen aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Olay yerine gelen takviye ekiplerinin yardımıyla Dilme, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yanan cip tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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YangınBıçakLastik
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