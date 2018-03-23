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Şehrin göbeğinde dehşet! Ellerini arkadan bağlayıp ağaca astılar

Zeytinburnu sahilinde, elleri arkadan bağlanmış halde ağaca asılmış bir ceset bulundu. Polisler öldürülmüş olduğundan şüphelendikleri için otopsi yapılacağını belirtti

Şehrin göbeğinde dehşet! Ellerini arkadan bağlayıp ağaca astılar

Zeytinburnu sahilinde, elleri arkadan bağlanmış halde ağaca asılmış bir ceset bulundu. Polisler öldürülmüş olduğundan şüphelendikleri için otopsi yapılacağını belirtti

23 Mart 2018 Cuma 09:14
Şehrin göbeğinde dehşet! Ellerini arkadan bağlayıp ağaca astılar
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ZEYTİNBURNU sahilinde, elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu.

ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ AĞACA ASILI CESET BULUNDU
Kazlıçeşme sahilinde park alanında elleri arkadan bağlanmış, boynundan ağaca asılı bir erkek gören Afganistan uyruklu kişi, durumu çevredeki özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFGAN UYRUKLU BİRİNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polisler, Afganistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen cesedi ağaçtan indirdi.

CESEDE OTOPSİ YAPILACAK
Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde ve cesette yaptıkları incelemede herhangi bir kimlik kartına veya belgeye rastlanmadı.
İstanbul'un göbeğinde Elleri Arkadan Bağlı Ağaca Asılı Ceset Bulundu
İncelemelerin ardından cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen yabancı uyruklu kişinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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ZeytinburnuSahil
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