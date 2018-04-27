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Şehri arılar bastı!

Kadıköy'de kovanından kaçan binlerce arı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy'ü adeta istila eden arıları özel giysisini giyen sahibi vatandaşların korkulu bakışları arasında toplayarak kovanlarına götürdü.

Şehri arılar bastı!

Kadıköy'de kovanından kaçan binlerce arı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy'ü adeta istila eden arıları özel giysisini giyen sahibi vatandaşların korkulu bakışları arasında toplayarak kovanlarına götürdü.

27 Nisan 2018 Cuma 09:37
Şehri arılar bastı!
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KOVANLARINDAN kaçan binlerce arı Kadıköy Meydanı’ndaki ağaçlara kondu. Etrafı arıların sarmasıyla caddede yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar arıların saldırması ihtimaliyle korku dolu anlar yaşarken, arıların sahibi olduğunu söyleyen Yüksel Güney isimli şahıs vatandaşlara uzak durmalarını söyledi.

Korumalı tulumunu giyen Yüksel Güney arıların peşine düştü. Bir yandan vatandaşlara eliyle 'uzak durun' diye talimat veren Güney, bir yandan da bir koliye bal koyarak arıları toplamaya çalıştı. Arıların sahibi Yüksel Güney, “Oğul çıkarıyorlar, buraya gelmişler. Arkadaş haber verdi. Arıları toplayıp götüreceğim yerine. Bunlar bir şey yapmaz, ilk arı bir şey yapmaz. Ben toplamaya çalışıyorum. Kolinin içerisindeler” dedi. 

Cadde üzerindeki kolide toplanan arıları gören vatandaşlar panik yaşadı. Bazı vatandaşlar ise korkmadıklarını söyleyerek arılara yakından baktı. Bal arılarının kolide toplanmasının ardından Yüksel Güney arıları kovanlarına götürdü. 

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Kadıköyde Kovanından Kaçan Binlerce ArıKadıköy
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