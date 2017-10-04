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Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden teröristlere yardım ettikleri öne sürülen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden teröristlere yardım ettikleri öne sürülen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:12
Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü  Suçlar Bürosu'nca, 31 Mayıs 2015'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim  Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında  teröristlere yardım ettikleri öne sürülen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi  hakimlikçe tutuklandı. 
 
Soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren terör örgütü DHKP/C  mensubu Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden Mustafa Koçak ile iki  teröristi evinde barındıran Cengiz Özel'in Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki  sorgusu tamamlandı.
 
Hakimlik, şüpheli Koçak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi  nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, diğer şüpheli Özel'in de "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
 
Şüpheliler, cezaevine gönderildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Şehit Savcı KirazSelim Kirazı
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