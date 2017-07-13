Şehit polislerin babasının şiiri herkesi ağlattı

BEŞTEPE Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç'un çocukları için yazdığı şiiri okuması başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm salonu gözyaşlarına boğdu. Ali Oruç'un şiirinin bitiminden sonra salonda bulunanlar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere şehit babasını ayakta alkışladılar. Şehit babası da salondakilerle birlikte 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diye slogan attı.