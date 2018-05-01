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Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde korkunç şüphe

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi’nin ablası Leyla Çebi, "Otelin ihmali olduğunu düşünüyoruz, duyumlarımız bu yönde. Labirent şeklinde, acil çıkışı olmayan bir saunadan ve içeride bir patlama olduğundan bahsediliyor." dedi.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde korkunç şüphe

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi’nin ablası Leyla Çebi, "Otelin ihmali olduğunu düşünüyoruz, duyumlarımız bu yönde. Labirent şeklinde, acil çıkışı olmayan bir saunadan ve içeride bir patlama olduğundan bahsediliyor." dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 07:54
Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde korkunç şüphe
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VAN depremi ve Soma maden faciasının yanı sıra Nepal ve Bosna’daki sel facialarında da birçok hayat kurtaran şehit itfaiye eri Taner Çebi dün son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. İlk tören, Fatih’teki İtfaiye Daire Başkanlığı önündeydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı cenaze törenine İzmir, Bursa, Balıkesir’deki itfaiye ekipleri de tam kadro katıldı. Yangın duası edilip helallik alındıktan sonra şehit itfaiyecinin naaşı itfaiye aracıyla, siren sesleri eşliğinde cenaze namazı için Fatih Camii’ne götürüldü. O anlarda araçtaki bir itfaiyecinin kucağına Çebi’nin 1.5 yaşındaki oğlu Metehan oturtuldu.

‘YANGIN TÜPÜNDE GAZ BİTSE YİNE KAÇMAZDI’

Küçük Metehan tören boyunca parmaklarıyla babasının itfaiye binasına asılı fotoğrafını gösterdi. Şehidin 3 yaşındaki kızı Berin de babasının naaşının taşındığı itfaiye aracına bindirildi. Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu da törene çelenk gönderdi. Ayrıca törene katılan Konsolos Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, yangında kurtardığı Fransız vatandaşları adına Taner Çebi’nin eşi Ayla Çebi’ye taziyelerini sundu.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre İstanbul İtfaiyesi’nin en başarılı erlerinden biri olarak telaffuz edilen Taner Çebi’nin ağabeyi tören boyunca fenalık geçirdi, kardeşinin naaşının getirildiği itfaiye aracının önünden uzun süre ayrılmadı. 2 çocuk babası Çebi’nin ablası Leyla Çebi ise olayla ilgili henüz kesin bilgiye ulaşamadıklarını ancak birtakım iddialar nedeniyle otel hakkında şikâyetçi olmayı düşündüklerini söyledi. 

Çebi şunları söyledi:

“Kardeşim 15 yıllık tecrübeli bir itfaiyeciydi. Yangın tüpündeki gaz bitse yine kurtarmadan çıkmazdı. Olay anında akciğerlerine duman kaçtığı söylendi, ölüm nedeni ise kalp krizi. Otelin ihmali olduğunu düşünüyoruz, duyumlarımız bu yönde. Labirent şeklinde acil çıkışı olmayan bir saunadan ve içeride bir patlama olduğundan bahsediliyor. Bu iddiaları araştıracağız. Yangın tehlikeli olduğu için artık kardeşim su altı kurtarma tarafına geçmek istiyordu. Eğitimini almıştı ancak sertifikası için gerekli imza atılmamıştı. En büyük isteği sualtı kurtarmaydı.”

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