Şehit, göreve başladığını sosyal medyadan duyurmuş: "Sonunda Uzman Çavuşum"

Bitlis kırsalında devam eden operasyonlar sırasında PKK'lı döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın memleketi Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehadet haberi vermek için, Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak'a verdi.



HABERİ DUYANLAR BABA EVİNE AKIN ETTİ

Acı haberi alan İzbudak çifti, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederken Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak'a verdi. Haber duyanlar ise taziye baba evine akın etti.

GÖREVE BAŞLADIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞ

Şehit Sefa İzbudak 2015 yılında göreve başladığını o yıl sosyal medya hesabından," Bittiiiii Sonunda Jandarma uzman çavuşum." notunu paylaştığı görüldü.



1,5 YIL ÖNCE EVLENMİŞ, 6 AYLIK BEBEĞİ VAR

Eşi Emine İzbudak ile 1.5 yıl önce hayatlarını birleştirdiği ve 6 aylık bebekleri olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Yukarıbelemdik Mahallesi'ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi