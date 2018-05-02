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Şehir eşkiyaları hastane basıp polis dövdü!

Osmaniye'de hasta yakınları devlet hastanesinde görevli polisi ve 2 çalışanı dövdü. Kavga anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi

Şehir eşkiyaları hastane basıp polis dövdü!

Osmaniye'de hasta yakınları devlet hastanesinde görevli polisi ve 2 çalışanı dövdü. Kavga anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:46
Şehir eşkiyaları hastane basıp polis dövdü!
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OSMANİYE'DE devlet hastanesinde görevli polis ile 2 çalışan, hasta yakınları tarafından darp edildi. Kavga anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
POLİSİ VE 2 GÖREVLİYİ DÖVDÜLER
Osmaniye'de 28 Nisan Cumartesi gece saatlerinde kolundan yaralı kadın, Osmaniye Devlet Hastanesinin ek hizmet binasındaki acil servise yakınlarıyla geldi. Çıkan tartışma üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti. Çıkan arbedede hasta yakınları, hastane polisi ve iki görevliyi darp etti. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri, kavga eden grubu hastaneden güçlükle çıkardı.
DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Darp edilen hastane polisi, özel güvenlik görevlisi ve hastane çalışanı, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
3 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin arandığı öğrenildi. Darp anı, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Osmaniyeşehir EşkıyalarıOsmaniye Devlet Hastanesi
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