Şehir eşkiyaları hastane basıp polis dövdü!

OSMANİYE'DE devlet hastanesinde görevli polis ile 2 çalışan, hasta yakınları tarafından darp edildi. Kavga anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

POLİSİ VE 2 GÖREVLİYİ DÖVDÜLER

Osmaniye'de 28 Nisan Cumartesi gece saatlerinde kolundan yaralı kadın, Osmaniye Devlet Hastanesinin ek hizmet binasındaki acil servise yakınlarıyla geldi. Çıkan tartışma üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti. Çıkan arbedede hasta yakınları, hastane polisi ve iki görevliyi darp etti. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri, kavga eden grubu hastaneden güçlükle çıkardı.

DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Darp edilen hastane polisi, özel güvenlik görevlisi ve hastane çalışanı, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

3 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin arandığı öğrenildi. Darp anı, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.