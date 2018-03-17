Sebze yüklü kamyonet park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

OLAY gece saatlerinde Maltepe E-5 Ankara yolu istikametinde meydana geldi. 26 SU 617 plakalı Ahmet K. (25) hakimiyetindeki sebze yüklü kamyonetin 34 JC 6274 plakalı yolun sağ tarafında park halinde duran hafriyat kamyonuna henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arkadan çarpması ile meydana geldi. Kazanın etkisi ile kamyonetin içinde sıkışan Ahmet K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sev edildi.