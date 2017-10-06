Sebze halinde büyük yangın

ALINAN bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında Hal kompleksi içinde bulunan boş plastik kasaların istiflendiği ve yan yana 18 adet şekilde sıralanmış olan depolarda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda depoların tamamını sardı.

Plastik kasaların yanıcı maddeden oluşması ve rüzgarında etkisiyle, sabah karanlığını aydınlatan alevlere Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Yangına 6 itfaiye aracı müdahale ederken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 250 bin plastik kasasının olduğu 18 depo küle döndü. Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Can, yangın nasıl çıktığı konusunda araştırma yaptıklarını belirtti.