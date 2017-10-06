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Sebze halinde büyük yangın

Mersin’in Tarsus İlçesinde Yaş Sebze ve Meyve Hal’inde meydana gelen yangından 18 plastik kasa deposu küle döndü

Sebze halinde büyük yangın

Mersin’in Tarsus İlçesinde Yaş Sebze ve Meyve Hal’inde meydana gelen yangından 18 plastik kasa deposu küle döndü

06 Ekim 2017 Cuma 09:34
Sebze halinde büyük yangın
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ALINAN bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında Hal kompleksi içinde bulunan boş plastik kasaların istiflendiği ve yan yana 18 adet şekilde sıralanmış olan depolarda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda depoların tamamını sardı.
Plastik kasaların yanıcı maddeden oluşması ve rüzgarında etkisiyle, sabah karanlığını aydınlatan alevlere Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.
Yangına 6 itfaiye aracı müdahale ederken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 250 bin plastik kasasının olduğu 18 depo küle döndü. Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Can, yangın nasıl çıktığı konusunda araştırma yaptıklarını belirtti. 

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Anahtar Kelimeler:
Sebze HaliYangınHal Kompleksi
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