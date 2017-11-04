Savaş değil, aşiret kavgası! Ağrı'da taşlar sopalar havada uçuştu

5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen kalabalık 2 aşiretin üyeleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuştu, cadde adeta savaş alanına döndü.

AĞRI 'DA iki aşiret arasında çıkan kavga, meydan muharebesini aratmadı.

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