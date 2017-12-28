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Satırlı saldırgan: “Sarhoştum, hatırlamıyorum”

Bolu’da A.K adlı bir kadının yaşadığı apartmanın girişinde uğradığı satırlı saldırının detayları ortaya çıktı. A.K’nın saldırıyı azmettirdiği suçlamasıyla tutuklanan kocası Erhan K. ifadesinde saldırıyla ilgili bütün detayları itiraf etti

Satırlı saldırgan: “Sarhoştum, hatırlamıyorum”

Bolu’da A.K adlı bir kadının yaşadığı apartmanın girişinde uğradığı satırlı saldırının detayları ortaya çıktı. A.K’nın saldırıyı azmettirdiği suçlamasıyla tutuklanan kocası Erhan K. ifadesinde saldırıyla ilgili bütün detayları itiraf etti

28 Aralık 2017 Perşembe 11:31
Satırlı saldırgan: “Sarhoştum, hatırlamıyorum”
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BOLU Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Erhan K. saldırıyı eşinin haczettirdiği arabanın intikamı için yaptırdığını anlattı. Kadına satırla saldıran ( Erhan K.’nın ) arkadaşı) İsmail Peker ise ifadesinde “Sarhoştum, hiçbir şey hatırlamıyorum, kadını görsem bile tanımam” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

“ARABANIN İNTİKAMINI ALMAK İSTEDİM”

Erhan K. ifadesinde 1 yıldır ayrı yaşadığı eşinin üstüne kayıtlı aracı kendisinin kullandığını, eşinin bu aracı çalıntı ihbarıyla bağlatması üzerine karısından intikam almak için plan yaptığını söyledi. Erhan K. aynı durakta çalıştığı arkadaşının “Seni Bolu’da tanırlar, ne yapılacaksa ben yaparım, sen bana bakarsın” diyerek saldırıyı kabul ettiğini belirterek, haftalık 200-300 liralık taksitler halinde ödenmek üzere 6-7 bin liraya  İsmail Peker’in bu saldırıyı yapmayı kabul ettiğini anlattı.

“SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM”

İsmail Peker ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek “Sarhoştum, Ankara’dan gelirken çok alkol almıştım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kadını da görsem tanımam” diyerek yaptığı saldırıyı inkâr etmeye çalıştı.

TUVALETE ATMIŞLAR

Bolu Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğü dedektiflerinin yaptığı tespitlere göre saldırının ardından Ankara’ya dönen ikili, suç aleti satırı da yol üstünde uğradıkları bir petrol istasyonunun tuvaletine attılar. İstasyon çalışanları ise tuvalette buldukları satırı bir müşterinin unuttuğunu düşünerek muhafaza altına aldılar. Kamera kayıtlarını takip eden polis iki saldırganı yakaladı ve ikisi de tutuklandı.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 11:39
Anahtar Kelimeler:
Bolu Emniyet Müdürlüğüİsmail PekerSatırlı Saldırgan
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