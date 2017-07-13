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Şaşırtan manzara

Ordu’da sürdürülen alt yapı çalışmalarında ortaya çıkan ve kullanılamaz hale gelmiş eski içme suyu boruları görenleri şaşırtıyor

Şaşırtan manzara

Ordu’da sürdürülen alt yapı çalışmalarında ortaya çıkan ve kullanılamaz hale gelmiş eski içme suyu boruları görenleri şaşırtıyor

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:05
Şaşırtan manzara
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ORDU Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Su Kanalizasyon İdaresinin (OSKİ) sürdürdüğü alt yapı çalışmalarında 40-50 yıldır kullanılan eski ve paslı su boruları vatandaşları şaşırtıyor. Vatandaşlara adeta ‘bu borulardan nasıl su içmişiz’ dedirten manzarayı değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu malzemeleri vatandaşların göreceği şekilde sergileyeceklerini söyledi.
Yıllmaz, “Bu yılın Kasım ayında alt yapıyı tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmaların bir an önce sona ermesini isterdik ancak kazılan her noktada geçmişin izlerini görüyoruz. Paslı, tıkanmış ve kullanılamaz hale gelmiş boruları gördükçe yürüttüğümüz çalışmada daha hassas davranıyoruz. Alt yapı çalışmalarımızda yer altından çıkan malzemeleri ilerleyen günlerde sergileyeceğiz. Şu ana kadar planlanan çalışmaların yüzde 75’ini tamamladık. Alt yapı işimizi bitirdiğimiz bölgelerimizde bilindiği üzere ara vermeden asfalt dökümüne geçiyoruz. Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 13.07.2017 18:06
Anahtar Kelimeler:
Eski Içme SuyuOrdu
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