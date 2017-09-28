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Şarköy’de kesilen zeytin ağaçlarının yerine siteler yükseliyor

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde 1995 yılında devlet desteğiyle 40 bin dönüm olarak yapılan zeytinlik, zaman içerisinde imara açılmasıyla 18 bin dönüme kadar düştü

Şarköy’de kesilen zeytin ağaçlarının yerine siteler yükseliyor

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde 1995 yılında devlet desteğiyle 40 bin dönüm olarak yapılan zeytinlik, zaman içerisinde imara açılmasıyla 18 bin dönüme kadar düştü

28 Eylül 2017 Perşembe 12:01
Şarköy’de kesilen zeytin ağaçlarının yerine siteler yükseliyor
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SON 1 yılda neredeyse onlarca sitenin yapıldığı zeytin ağaçlarının kesildiğini ifade eden Şarköy Doğayı Koruma ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Mermer, “Bir yıl öncesinde kadar çevredeki bir çok sitenin hiç biri yokken bugün belki de onlarca site yapılmış durumda. Böyle devam ederse ülkemiz için büyük değer olan zeytinliklerimiz yok edilecek” dedi. Şarköy İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 1995 yılında devlet desteğiyle 40 bin dönümlük alana zeytin ağaçları dikildi. Zaman içerisinde bölgenin imara açılmasıyla zeytinlik alanı 18 bin dönüme düştü ve dönemin Tarım Bakanlığı tarafından ‘Çiftçi kayıt sistemi’ne işlendi. Ancak zeytinlik alanlarının son dönemde yeniden imara açılması nedeniyle denize yakın alanlarda zeytin ağaçları kesilerek çok sayıda site kuruldu. Bir çoğunun inşaat halinde olduğu bölgede, zeytin ağaçlarının kesildiği görüldü.

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Şarköy Doğayı Koruma ve Çevre Derneği Başkanı Mehmet Mermer, 1 yıl içerisinde çok sayıda sitenin yapılması için zeytin ağaçlarının katledildiğini söyledi. Bununla mücadele edeceklerini anlatan Mermer, şöyle dedi:

“Özellikle tarım arazileri, zeytin ve üzüm gibi değerlerimizi korumaya yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Son zamanlarda zeytinlik yasası ve tarım yasalarıyla tarımın yok edilmeye çalışıldığı süreçte, bizde zeytini ve tarım arazilerini korumaya çaba sarf ediyoruz. Biz bunları yapmaya çalışırken, yoğun bir şekilde yapılaşma, olabildiğince başta zeytinlik olmak üzere zeytinlik katliamlarına tanık oluyoruz. Bir yıl öncesinde kadar çevredeki bir çok sitenin hiç biri yokken bugün belki de onlarca site yapılmış durumda. Böyle devam ederse ülkemiz için büyük değer olan zeytinliklerimiz yok edilecek.”

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Zeytin ağaçlarının bulunduğu mahalleyi gezen Mermer, yerel yönetimlerin zeytinlik gibi önemli tarım alanlarının betonlaşmasına izin vermemesi gerektiğini ifade etti. Dernek Başkanı Mehmet Mermer, “Buna karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini ve herkesin elinden geldiğince sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Şarköy gibi ekolojik açıdan çok değerli olan bölgemizde eko-tarım ve eko-turizm alanında faaliyetlerimiz olacak. Yerel yönetimlere bunları kabul ettirebilirsek, bu bölgeleri ranttan kurtarmış oluruz” diye konuştu.

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‘MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ZEYTİNLİKLERİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Şarköy Belediye Başkanı CHP’li Süleyman Altınok, 1974 yılında imara açılan bölgelerde yasanın gerektirdiği şekilde inşaat ruhsat verdiklerini söyledi. Mümkün olduğu kadarıyla zeytinlik alanlarını korumaya çalıştıklarını anlatan Altınok, şöyle dedi:

“Söz konusu zeytinlik 1974 yılında imara açılmış yerlerdir. Bizim zamanımızda imara açılmış yerler değildir, kanunun gerektiği şekilde, imara açık olan yerlerde inşaat ruhsatı verilmektedir. Orada yapılacak bir şey yok. Mümkün olduğu kadar zeytin ağaçlarını korumaya çalışıyoruz. Müteahhit arkadaşları da bu konuda uyarıyoruz. Zaten arkadaşlar inşaata denk gelecek ağaçları çıkardı, söküyorlar. Onun dışındakilere zaten dokunmuyorlar. Sitenin de ağaca ihtiyacı var. İlçemizde yılda 900 kadar inşaat ruhsatı veriyoruz. İlçemizin bu kadar çok inşaat yapılmış olan yerde sıkıntılar elbette olacaktır. İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerinde zeytinlik alanları var. Zeytinlik alanlarını mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyoruz. İmar Kanunu gereğince verilmesi gereken, ruhsatları veriyoruz.” (DHA)

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