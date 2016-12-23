Şarampole uçmaktan son anda kurtuldu

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole uçmaktan çarptığı sulama kanalının bariyeri sayesinde kurtuldu

EDİNİLEN bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Konya karayolunun 44. kilometresi, Kocatepe Üniversitesi Çay Meslek Yüksekokulu yakınlarından meydana geldi. İddialara göre kaza, kar yağışı ile birlikte yolda meydana gelen buzlanma yüzünden oldu. Afyonkarahisar istikametine giden Muhammet Yıldız yönetimindeki 50 EY 044 plakalı otomobil, yolda kayıp kontrolden çıkarak sulama kanalının beton bariyerine çarptı. Sürücü Yıldız kazayı yara almandan atlatırken, otomobilin şarampole uçmasını ise çarptığı sulama kanalının beton bariyeri önledi.

Kazanın ardından araçta büyük maddi hasar meydana geldi.