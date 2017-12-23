Şanlıurfa'dan çıktı, Amerikalılar yılın en sıra dışı keşfi seçti

DÜNYA üzerinde yapılmış en eski anıtsal tapınak olarak bilinen Göbeklitepe'de, yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan kafatası kemikleri Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün 2017'nin en sıra dışı keşifleri listesinde birinci sırada yer aldı.
1955'TEN BERİ ÇALIŞMA VAR
Örencik Mahallesi'ndeki alanda 1995 yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle yürütülen kazı çalışmalarında şu ana kadar neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' şeklinde dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.
12 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR
12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bölgede bulunan 3 yetişkin kafatası parçası üzerinde yapılan incelemelerde, bu insanların ilk önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerinden arındırıldığı; ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığı anlaşıldı.
LİSTENİN BAŞINA OTURDU
Göbeklitepe'de bulunan son kafatası kalıntıları, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2017'nin en şaşırtıcı keşfi olarak değerlendirildi. 29 Haziran'da Göbeklitepe'nin Neolitik Ritüel Merkezi'nde bulunan 3 yetişkin insana ait kafatası kemikleri liste başı olarak seçildi.
ZİYARET YAPILAMIYOR
Göbeklitepe, 15 aydır yürütülen çatı ve canlandırma merkezi yapılması nedeniyle ziyarete kapalı tutuluyor.
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