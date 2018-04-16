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Şanlıurfa'da kafasından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kafasından tabancayla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da kafasından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kafasından tabancayla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu

16 Nisan 2018 Pazartesi 20:25
Şanlıurfa'da kafasından vurulmuş erkek cesedi bulundu
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EDİLİNEN bilgiye göre, Alancık Kırsal Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yol kenarında düzlük bir alanda araba önünde kafasına kurşun sıkılmış halde bir ceset görmeleri üzerine, olay jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda cesedin Fatih G. (28) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Kafasına bir el ateş edilmiş halde bulunan Fatih G.’nin yanında da ruhsatlı silahının olduğu tespit edildi.
Olay yeri incelemesi ardından ceset otopsi için Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı haber alan akrabaları, olay yerine gelerek ağıtlar yaktı.
 
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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şanlıurfaSiverek İlçesiErkekCeset
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