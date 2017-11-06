Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın! TOMA’lar da müdahale etti

YANGIN, merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde bulunan Oto Sanayicileri Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitedeki bir oto döşemecide çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, çevresindeki dükkanlara da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi site esnafı yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği sırada bölgede bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek için geldi. Yangına müdahale sürerken, iş yeri sahipleri içeride bulunan malzemelerini kurtarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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