Sanatçı Atilla Taş tahliye oldu

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuklu yargılanan sanıklardan şarkıcı Atilla Taş ile gazeteciler Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verilmişti. Tahliye kararı doğrultusunda Silivri Cezaevinden tahliye olan sanatçı Atilla Taş’ı, eşi Meltem Taş, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve arkadaşları karşıladı. Uzun süre eşiyle kucaklaşan sanatçı daha sonra diğer tahliye edilen gazeteci Murat Aksoy ve Davut Aydın'la helalleşerek cezaevinden ayrıldı.

“ Yaşasın Özgürlük”

Tahliye sonrasında açıklamalarda bulunan Atilla Taş, “ Çok mutluyum, eşime ve özgürlüğüme kavuştum yaşasın özgürlük.Her şeyin en iyisi yaşadıklarımız sonucunda ülkemiz iyi olacaksa, demokrasimiz iyi olacaksa bu ülke için her şey feda olsun.Kimseye kırgın değilim,nasıl girdiysem öyle çıktım.İnsanların burada hep teveccühünü gördüm, benim suçluluğuma inanmadı kimse.Onun için başka bir şey söylemeye gerek yok” dedi.