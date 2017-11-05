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Samanlıkta çıkan yangın korkuttu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir samanlıkta çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir samanlıkta çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü

05 Kasım 2017 Pazar 17:38
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu!
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EDİNİLEN bilgilere göre, Akyazı ilçesi Altındere Gündoğan Mahallesi'nde Eyüp G.'ye ait olan samanlık henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Samanlık yangını vatandaşlar tarafından kısa süreli paniğe neden olurken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaAkyazıYangın
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