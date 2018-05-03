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Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kaya, dikkat çekiyor.

Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kaya, dikkat çekiyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:54
Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor
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KAYAALTI Mahallesi'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi.

İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, "Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik. Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz. Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler" diye konuştu.

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Erzurumun Oltu IlçesiSalyangozu Andıran Kaya
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