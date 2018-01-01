Salgın hastalık tehlikesi! Hastane doldu taştı

AĞRI'DA havaların mevsim normalleari üzerinde seyretmesi ve salgın hastalık ların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular. Çocuk Hastanesi 'nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor. Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500'ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.

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