Saldırılarda kullandıkları 8 aracı baraja atmışlar!

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın bahçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasında, silahlı kavgayı başlatan organize suç örgütü elemanlarının Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi’de cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda,

Arap Emrah adıyla bilinen Emrah S. ile birlikte 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 6 tabanca, bunlara ait çok sayıda mermi ve 1 bıçak ele geçirildi. Zanlıların, cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi suçlarda çalıntı araç kullandıkları, yakalanmamak için bu çalıntı araçları daha sonra Alibeyköy Baraj Gölü’ne attıkları ortaya çıktı. Şüpheliler tarafından saldırı sonrası baraj gölüne atılan 8 araç çıkarıldı.