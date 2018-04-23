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Şaka nedeniyle nikahı kıyılamayan gelin konuştu

Manisa Turgutlu'da nikah sırasında damadın “Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet” demesi üzerine nikah memuru töreni iptal etti. Neye uğradıklarını şaşıran çift, yeniden nikah tarihi alacak.

Şaka nedeniyle nikahı kıyılamayan gelin konuştu

Manisa Turgutlu'da nikah sırasında damadın “Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet” demesi üzerine nikah memuru töreni iptal etti. Neye uğradıklarını şaşıran çift, yeniden nikah tarihi alacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:13
Şaka nedeniyle nikahı kıyılamayan gelin konuştu
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MANİSA’da yaptıkları espri nedeniyle nikâhları yarım kalan çiftin yaşadığı şoktu. Mutlulukları yarım kalan çift ve nikâhı kıymayı reddeden memur Habertürk'e konuştu.

Turgutlu’da yaşayan Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri, 9 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için önceki gün nikâh masasına oturdu. En mutlu gününü espriyle renklendirmek isteyen gelin Koşman, memurun “Turgut Dinçer Güneri’yi eş olarak kabul ediyor musunuz?” sorusuna “Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet” yanıtını verdi. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve Turgutlu Belediyesi’nde görevli nikah memuru Ali Akça nikâhı iptal etti. Tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyince de talihsiz çift baba evlerine döndü.

DAMAT: YAPTIĞIMIZ MASRAFLAR DA BOŞA GİTTİ

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre olayın şokunu atlatmaya çalışan damat Turgut Dinçer Güneri, Habertürk’e yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hatice yol boyunca bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Youtube’dan videolar izlemişti, gittiği birkaç nikâhta da böyle yanıtlar verildiğini görmüş. Ancak memur nikâhı iptal etti. Uzun bir metinden oluşan nikâh kıyma prosedürünü gösterdi ama okuyamadık.

Ben yanıt vermeden bitti. Kendisi çok sertti, ‘Hayır’la ilgili bir kelime geçtiğinde nikâhın kıyılamayacağını söyledi. 50-60 davetli vardı, akrabalarımız araya girdi ama ikna olmadı. 15 dakika boyunca dil döktük. Salı günü tekrar nikâh tarihi alacağız. Yaptığımız masraflar da boşa gitti.”

Yaptığı şaka sonrası pişman olan gelin Hatice Koşman ise yaşananlarla ilgili “Moralim çok bozuk, ben şaka yapmak istemiştim. Yeniden tarih alacağız. Tabii ki böyle bir şaka yapmayacağım” dedi.

‘Ağızdan çıkan ilk kelimeye bakarız’

Çiftin nikâhını iptal eden Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça, kanunlar çerçevesinde nikâh kıydıklarını belirterek kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Olmaması gerekiyordu, hoş değildi. Biz çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimeye bakarız. Nikâh masasına ‘Hayır’ demek için gelinmez. Sonrasında bin defa da ‘Evet’ deseniz bizim için değişmez. Biz hâkimler gibi karar veriyoruz. Çiftlerin vereceği cevap kısa ve net olmalı. Benim de böyle bir şey ilk kez başıma geliyor, 6 yıldır nikâh kıyıyorum. Duruma üzülmedim, pişman değilim. Üzülen taraf onlar oldu, kanun hükmünü sordum ben. Eşim ve akrabalarım da arkamda, onlar da basından duymuşlar. Kanunu yerine getirdim, çiftler nikâh masasında şaka yapmasın.”

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Anahtar Kelimeler:
Manisa TurgutluNikahı Kıyılamayan Gelin
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