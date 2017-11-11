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Şaka gibi! 'Sen beni niye aradın' dedi, ortalık karıştı

Maltepe Başıbüyük ve Altıntepe Mahallelerinde 24 saat içerisinde yaşanan iki olayda 3 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı. İki olay arasında bir bağlantı olmadığı bildirilirken Başıbüyük'teki olayda, restoran sahibi Abdullah Çelik'in telefonla yanlışlıkla aramasına sinirlenen Ahmet Çelik'in çıkardığı kavga üzerine çatışmanın yaşandığı belirlendi. Olaya karışanların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkt

Şaka gibi! 'Sen beni niye aradın' dedi, ortalık karıştı

Maltepe Başıbüyük ve Altıntepe Mahallelerinde 24 saat içerisinde yaşanan iki olayda 3 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı. İki olay arasında bir bağlantı olmadığı bildirilirken Başıbüyük'teki olayda, restoran sahibi Abdullah Çelik'in telefonla yanlışlıkla aramasına sinirlenen Ahmet Çelik'in çıkardığı kavga üzerine çatışmanın yaşandığı belirlendi. Olaya karışanların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkt

11 Kasım 2017 Cumartesi 20:59
Şaka gibi! 'Sen beni niye aradın' dedi, ortalık karıştı
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İDDİAYA göre; önceki akşam Maltepe Başıbüyük Mahallesindeki Ütopya Restoranın sahibi Abdullah Çelik, mahalleden tanıdığı Ahmet Çelik'in cep telefonunu yanlışlıkla aradı. Saat 23.00 sıralarında Ahmet Çelik, yanındaki kişilerle restorana geldi. Alkol alıp sohbet edildiği sırada Ahmet Çelik, restoran sahibine kendisini arama sebebini sordu. Restoran sahibi Abdullah Çelik, başka birini aramak isterken yanlışlıkla aradığını söyledi. Bu duruma sinirlenen Ahmet Çelik ile Abdullan Çelik arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. 

Çatışmada, 2 tehdit, hakaret, ateşli silahlar kanununa muhalefet, kasten yaralama ve alkollü araç kullanmaktan kaydı bulunan Ahmet Çelik hayatını kaybetti. Çatışmada, 10 yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma ve toplamda 27 suç kaydı bulunan Fuat Şahin, kasten yaralamadan kaydı olan Selim Ercan, 2 kasten yaralamanın da aralarında bulunduğu 6 suç kaydı bulunan restoran sahibi Abdullan Çelik, 2 uyuşturucu, tehdit ve hırsızlıktan kaydı olan Sadan Kılıç ve ateşli silahlar kanununa muhalefet, 2 uyuşturucu, 2 hırsızlık, tehdidin de aralarında bulunduğu 9 suç kaydı olan Ersin Bilekoğlu yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde 2 tabanca ele geçti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. 

TABANCAYI BELİNDEN ALAMAMIŞ

İkinci olay ise yine Maltepe, Turgut Özel Bulvarı üzerindeki Beltur Restoranda dün gece saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Polisin yaptığı araştırmaya göre; Nurullah Yeşilada, Mehmet Karakulak, Adem Yeşiltaş ile birlikte 5 kişi oturuyordu. Birbirlerini daha önceden tanıyan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce gruptakilerden biri silahını çekerek peş peşe ateşledi. ,Olayda, Nurullah Yeşilada, Mehmet Karakulak hayatını kaybederken, Adem Yeşiltaş yaralandı. Nurullah Yeşilada'nın Glock tabancasının belinde olduğu, çatışma anında belinden silahı alamadığı belirlendi. Olay yerinden kaçan 2 kişinin arandığı bildirildi. Yaralı Adem Yeşiltaş, ilk ifadesinde, birlikte oturup sohbet ettiklerini, kendisinin lavaboya giderek geri geldiğini, denize doğru oturduğu sırada bir anda silahların patladığını ve yaralandığını söyledi. Yeşilada, kendisinin masadan ayrıldıktan sonra masadakiler arasında nasıl bir konuşma geçtiğini bilmediğini söyledi. Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü, olayın nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet çelikMaltepe BaşıbüyükAltıntepe Mahalleleri
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