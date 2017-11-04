Sahte para basan şebekeye suçüstü

ANKARA Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 6 kişi piyasaya sahte para sürdükleri sırada gözaltına alındı.

Sahte paraların basıldığı şebeke lideri U. K. 'nin Kalecik ilçesinde bulunan köydeki evine yapılan baskında bir milyon liralık sahte para ile sahte para yapımında kullanılan boya mürekkep, serigrafi aparatı, bağlantı kalıbı, pres makinesi, hassas ölçü, mor ışık cihazı peluj kağıt, flash bellek ele geçirildi. Şebekenin sahte paraları Kalecik'te bulunan köyde bastıktan sonra Ankara'nın merkezi yerlerinde piyasaya sürdükleri öğrenildi. Uzun zamandır polisin teknik ve fiziki takibine tutulan şebeke üyelerinin bu yöntemle vurgun yaptığı belirtildi. Şebeke lideri U. K. 'nin talimatıyla sahte paraları piyasaya süren ve haklarında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından yakalanan Şüpheliler R. K., G. K., O. K., i. K., M. A. B., E. B., M.K, H. D.,F.A ile örgüt lideri U. K.' nin emniyetteki sorgusu devam ederken, firari şüphelilleri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.